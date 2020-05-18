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سيارات

كيفية الكشف على السيارة المستعملة

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:48 ص
صدى البلد
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أماني نوار
في بعض الاحيان يفضل قائدي السيارات شراء السيارات المستعملة بدلا من الجديدة ولكن البعض منهم لا يعرف انها قد تعرضت لحادث قبل ذلك .

كما شددت المؤسسة الألمانية على الفحوص الفنية وذلك على ضرور التأكد من عدم وقوع حادث للسيارة المستعملة قبل شرائها .

كما اوضحت المؤسسة أن المشكلة في عدم امتلاك الاشخاص العاديين الخبرة اللازمة وذلك لمعرفة تعرض السيارة لحادث أم لأ .

ونصحيت المؤسسة أن هناك عدد من المؤشرات التي تددل على تعرض السيارة لحادث ما فعلي سبيل المثال غلق الأبواب والاغطية ، اختلاف درجة اللون على الطلاء ، والنتوءات الواضحة بقاع السيارة بالإضافة إلي تآكال الإطارات على نحو غير متساوي وجنوح السيارة إلى اتجاح واحد .

كما نصح عدد من الخبراء الألمان اللجوء إلى فني مختص للكشف عن السيارة المستعملة المراد شرائها لصعوبة اكتشاف تعرضها لحادث.
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 والسبب هو ان الفني يمتلك الخبرة والأدوات اللازمة للكشف على السيارة، وذلك من خلال مقياس سمك الطلاء وبرنامج التشخيص.

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