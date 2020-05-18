كيفية الكشف على السيارة المستعملة

في بعض الاحيان يفضل قائدي السيارات شراء السيارات المستعملة بدلا من الجديدة ولكن البعض منهم لا يعرف انها قد تعرضت لحادث قبل ذلك .
كما شددت المؤسسة الألمانية على الفحوص الفنية وذلك على ضرور التأكد من عدم وقوع حادث للسيارة المستعملة قبل شرائها .
كما اوضحت المؤسسة أن المشكلة في عدم امتلاك الاشخاص العاديين الخبرة اللازمة وذلك لمعرفة تعرض السيارة لحادث أم لأ .
ونصحيت المؤسسة أن هناك عدد من المؤشرات التي تددل على تعرض السيارة لحادث ما فعلي سبيل المثال غلق الأبواب والاغطية ، اختلاف درجة اللون على الطلاء ، والنتوءات الواضحة بقاع السيارة بالإضافة إلي تآكال الإطارات على نحو غير متساوي وجنوح السيارة إلى اتجاح واحد .
كما نصح عدد من الخبراء الألمان اللجوء إلى فني مختص للكشف عن السيارة المستعملة المراد شرائها لصعوبة اكتشاف تعرضها لحادث.
كما شددت المؤسسة الألمانية على الفحوص الفنية وذلك على ضرور التأكد من عدم وقوع حادث للسيارة المستعملة قبل شرائها .
كما اوضحت المؤسسة أن المشكلة في عدم امتلاك الاشخاص العاديين الخبرة اللازمة وذلك لمعرفة تعرض السيارة لحادث أم لأ .
ونصحيت المؤسسة أن هناك عدد من المؤشرات التي تددل على تعرض السيارة لحادث ما فعلي سبيل المثال غلق الأبواب والاغطية ، اختلاف درجة اللون على الطلاء ، والنتوءات الواضحة بقاع السيارة بالإضافة إلي تآكال الإطارات على نحو غير متساوي وجنوح السيارة إلى اتجاح واحد .
كما نصح عدد من الخبراء الألمان اللجوء إلى فني مختص للكشف عن السيارة المستعملة المراد شرائها لصعوبة اكتشاف تعرضها لحادث.
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والسبب هو ان الفني يمتلك الخبرة والأدوات اللازمة للكشف على السيارة، وذلك من خلال مقياس سمك الطلاء وبرنامج التشخيص.