أسباب تجعلك تفضل شراء السيارات المستعملة عن الجديدة



الجميع يفضل تقريبا اقتناء سيارات جديدة اكثر من السيارات المستعملة و لكن يوجد بعض الاشخاص الذين يفضلون اقتناء السيارت المستعملة اكثر من السيارات الجديدة وفي هذا السياق سنطرح عليكم في هذا الموضوع اسباب تجعلك تفضل ايضا هذا الامر .







اسباب تجعلك تفضل في شراء سيارة مستعملة عن سيارة جديدة :







1- سعر السيارة المستعملة او كسر الزيرو يكون اقل من الجديدة بكثير هو ما يجعلك توفر في مبلغ الشراء .





2- كل عام يمر علي السيارة الجديدة يفقدها من 10 الي 20 الف جنية بمعني انه لو سعر السيارة في عام 2015 هو 200.000 جنية فسيصبح سعرها في 2016 حوالي 180.000 جنية .







3- الهروب من مشاكل بداية الاستخدام و شراء الكماليات لان السيارة الجديدة تحتاج بعض المصاريف كعمل فرش جلد مثلا او تشميع الصاج لحمايته و كل هذة المصاريف انت في غني عنها







4- تعدد الاختيارات المتاحة لانة عندما تريد شراء سيارة جديدة يكون معك مثلا مبلغ 200.000 جنية فتجد سيارتين فقط في هذة الفئة السعرية علي عكس المستعمل فعندما تريد شراء سيارة مستعملة في فئة 200.000 جنية ستجد اكثر من 10 سيارات متاحة و اقل من السعر المطلوب.





