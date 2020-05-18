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حوادث

النشرة المرورية.. استقرار الطريق الدائري والطرق الصحراوية

الإثنين 18/مايو/2020 - 08:58 ص
المرور على الطريق
المرور على الطريق الدائري
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أحمد مهدي
شرحت مصادر مرورية حالة الطرق الصحراوية والطريق الدائري في ساعات الصباح الأولى من اليوم الإثنين.

ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق مدينة السلام من مؤسسة الزكاة حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي.

كذلك تظهر كثافات مرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق مسطرد بالاتجاهين، ومخرج طريق الإسكندرية الزراعي، وأعلى مناطق إمبابة بإتجاه الطريق الزراعي.

كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور ٢٦ يوليو أسفل الطريق الدائري وحتى ميدان لبنان، وكثافات مرورية أعلى طريق المنصورية بإتجاه الطريق الصحراوي.

ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية أعلى مناطق الكونيسة بإتجاه المنيب، وكذلك أعلى مناطق دار السلام حتى طريق الأوتوستراد.

كما يشهد طريق الإسماعيلية الصحراوي كثافات مرورية مرتفعة من الطريق الدائري وحتى محور جوزيف تيتو بالاتجاهين.

وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على بوابات رسوم طريق السويس الصحراوي، ومناطق بوابات الدائري الأوسطى.

 
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