أم وابنتها تقرران إحياء التراث الغنائي بطريقتهما الخاصة.. فيديو

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي ام سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، فقرة خاصة للحديث عن فتاة ووالدتها يعزفان على العود ويغنيان بطريقة مميزة.

وكشفت آية جمال أن المطربة هى نجمة كور، ووالدتها شيرين تهامى أستاذ وعازفة عود.





وأشارت آية جمال الدين، إلي أن الأم وابنتها قرارا إحياء التراث الغنائي بطريقتهما الخاصة.

وقامت الأم وابنتها بغناء أكثر من أغنية ومدح فى سيد الخلق محمد رسول الله، وأيضًا مجموعة من الابتهالات الرمضانية.





وقدمت آية جمال الدين التحية لـ المطربة و والدتها على الصوت المميز، مؤكدة أنهما يعيشان فى الإمارات.