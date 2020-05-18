AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تق

أم وابنتها تقرران إحياء التراث الغنائي بطريقتهما الخاصة.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:17 ص
نجمة كور، ووالدتها
نجمة كور، ووالدتها شيرين تهامى
Advertisements
البهى عمرو

خصص برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي ام سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، فقرة خاصة للحديث عن فتاة ووالدتها يعزفان على العود ويغنيان بطريقة مميزة.

وكشفت آية جمال أن المطربة هى نجمة كور، ووالدتها شيرين تهامى أستاذ وعازفة عود.


 وأشارت آية جمال الدين، إلي أن الأم وابنتها قرارا إحياء التراث الغنائي بطريقتهما الخاصة.

وقامت الأم وابنتها بغناء أكثر من أغنية ومدح فى سيد الخلق محمد رسول الله، وأيضًا مجموعة من الابتهالات الرمضانية.


وقدمت آية جمال الدين التحية لـ المطربة و والدتها على الصوت المميز، مؤكدة أنهما يعيشان فى الإمارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس الجزء الثاني من "بنت القبائل" على "عين"

ترشيحاتنا

الاتفاق السعودي يكشف موقف أزارو النهائي

أمل جديد.. علاج للمعدة يشفي من فيروس كورونا

دعاء ليلة القدر 2020 .. علي جمعة يوصي بـ5 أمور عند ترديده

بسبب فيديو على فيسبوك.. باكستاني يقتل ابنته وأخ يقتل شقيقته

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2020

AdvertisementS

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب أعلى عقار بباب الشعرية.. صور

6 عملات كبرى تهوى أمام الجنيه.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 17-5-2020

شديد الحرارة.. الأرصاد: القاهرة تسجل 42 اليوم وهذا هو موعد انكسار الموجة

فى عيد ميلاد تيسير فهمى .. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها

في عيد ميلادها.. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي لمدة 3 أيام

مذكور في التوراة.. القصة الكاملة لـ نهر الدم في إسرائيل وعلاقته بشهر رمضان.. صور

اعتدال ونقاء حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع محافظات الجمهورية

لبسوا الكفن بدل هدوم العيد.. أسرة الأطفال ضحايا الدهس بأسيوط تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

تربينا على المشاهد الحميمية.. ثراء جبيل: حذف مشاهد الحب يولد الكبت.. والعلاقات الجنسية مهمة في بعض أنواع الدراما| حوار

أمل جديد.. علاج للمعدة يشفي من فيروس كورونا

إعرف ميعاد قبضك.. اليوم صرف مرتبات مايو في 10 وزارات وهيئات تابعة

جائزة نادي القرن.. أدلة تكشف حقيقة الأزمة بين الزمالك والأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صارخ.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهور غير تقليدي

بـ ماكياج جذاب.. ريهام حجاج تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بعباءة أنيقة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير