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أخبار العالم

مقتل وإصابة 47 شخصا في تفجير بشرق أفغانستان

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن مسئولو الصحة بولاية "غزني" في شرق أفغانستان صباح اليوم الاثنين مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين إثر تفجير انتحاري نفسه قبالة مبنى قريب من وحدة خاصة تابعة لمديرية الأمن الوطني.

وقال المسئولون - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن معظم الضحايا هم من العاملين في الوحدة التابعة للمديرية.

كما أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي التفجير، قائلة "للأسف، لقد تمكن الإرهابيون مرة جديدة من مهاجمة مركز ديني في غزني"، دون أن الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

يذكر أن حركة طالبان الإرهابية أعلنت مسئوليتها عن التفجير.

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