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مرأة

هاني الناظر ينصح المواطنين بصنع كماماتهم بأيديهم توفيرا للنفقات

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
وصف الدكتور هاني الناظر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة سهلة لأرتداء الكمامة وذلك بعد اعلان الحكومة علي الالتزام بأرتداء كمامة اثناء النزول والتعاملات اليومية 

وكتب الناظر في منشوره " مش كل  انسان يقدر  يشتري كمامة جديدة كل ما يخرج .. علشان كدة بقول اصنع بنفسك كمامتك القماش واغسلها بالمية والصابون بعد ما ترجع البيت وبلاش تحير نفسك  تشتريها من زيد ولا عبيد" 


كما يمكن صنع أغطية الوجه من القماش ، أو صنعها بخياطة يدوية ، باستخدام مناديل ، أو وشاحات ، أو تي شيرت ، أو بلوزات ، أو مناشف. يجب أن تغطي المادة كلا من الأنف والفم.

كما يجب غسل أقنعة القماش باستخدام المنظف بالماء الساخن ثم تجفيفها في دورة ساخنة لقتل البكتيريا والميكروبات


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