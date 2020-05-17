AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

الأحد 17/مايو/2020 - 08:40 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
 أفادت إدارة الغذاء والدواء (FDA) أن إمدادات الأقنعة الجراحية (وغيرها من المعدات الواقية) يمكن أن تنفد خلال الوباء ما يعني قلة توافر الأقنعة للأشخاص في الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة في بيان بعنوان Trusted Source: "تدرك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه مع استمرار توسع تفشي COVID-19 على مستوى العالم ، فإن سلسلة التوريد لهذه الأجهزة ستستمر في الضغط إذا تجاوز الطلب الإمدادات المتاحة" وفقا لـ " healthline" .

الحل ، وفقا لمسؤولي الصحة هو صنع القناع الخاص بك في المنزل ما يؤثر بشكل كبير على مدى حماية القناع المنزلي من الإصابة.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: "أغطية الوجه المصنوعة من القماش المصنوعة من الأدوات المنزلية أو المصنوعة في المنزل من مواد شائعة بتكلفة منخفضة يمكن استخدامها كإجراء طوعي إضافي للصحة العامة".

أفضل المواد للأقنعة محلية الصنع

وفقًا لـ LaBrot ، فإن القناع الجراحي (ليس N95) يقوم فقط بتصفية حوالي 60 إلى 65 بالمائة من الجسيمات، وهو أمر طبيعي لهذا النوع من القناع.

ويوضح أنه باستخدام أكياس الوسائد المضاعفة المكونة من 600 خيط أو البيجاما الفانيلا، يمكنك صنع قناع يوفر ما يصل إلى 60 بالمائة من الترشيح.

ويؤكد أن "أي شخص يمكنه معرفة ذلك"، وأن "اختبار الضوء" هو طريقة سهلة لمعرفة مدى جودة المادة التي يمكن تصفيتها.

"ارفعه إلى الضوء. إذا كان بإمكانك رؤية الضوء من خلال القماش، فربما لا يكون ذلك جيدًا مثل شيء لا يمكنك رؤية الضوء من خلاله ". "لذلك ، هذا هو المكان الذي سيكون فيه نهجك الحدسي فعالًا. كلما كانت أكثر سمكًا ، كلما كانت أكثر كثافة ، زادت احتمالية تصفيتها بشكل أفضل".

كما ان القمصان القطنية والبيجاما ليست الخيارات الوحيدة. يمكن تصفية الخيارات الأخرى بشكل أفضل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليست عصا سحرية.. 6 معلومات مهمة عن الكمامة والوقاية من كورونا

مش لاقيها.. هل يمكن صناعة كمامة آمنة في المنزل؟

نلبسها ولا لا.. حقائق عن ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا

هل يمكن إعادة استخدام الكمامة الطبية أو غسلها للوقاية من كورونا؟.. اعرف الحقيقة

صراع حول الهيمنة الأمريكية أثناء كرورنا

دراسة: اختبار كورونا القائم على اللعاب قد يكون بديلا لمسحة الأنف العميقة

ترشيحاتنا

إنفوجراف.. تفاصيل وأرقام تكشف خطة التعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة 2020

عاصفة ترابية وأمطار رعدية تضرب قنا من جديد ..صور

هل يجوز صلاة التهجد في البيت وثوابها أقل؟.. إجابة النبي مفاجأة

رقم خرافي.. تعرف على قيمة عقد بنشرقي مع الزمالك

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

الخطيب يطمئن على أسرة اللواء حسن مسعود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر