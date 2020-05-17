قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

أفادت إدارة الغذاء والدواء (FDA) أن إمدادات الأقنعة الجراحية (وغيرها من المعدات الواقية) يمكن أن تنفد خلال الوباء ما يعني قلة توافر الأقنعة للأشخاص في الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة في بيان بعنوان Trusted Source: "تدرك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنه مع استمرار توسع تفشي COVID-19 على مستوى العالم ، فإن سلسلة التوريد لهذه الأجهزة ستستمر في الضغط إذا تجاوز الطلب الإمدادات المتاحة" وفقا لـ " healthline" .
الحل ، وفقا لمسؤولي الصحة هو صنع القناع الخاص بك في المنزل ما يؤثر بشكل كبير على مدى حماية القناع المنزلي من الإصابة.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: "أغطية الوجه المصنوعة من القماش المصنوعة من الأدوات المنزلية أو المصنوعة في المنزل من مواد شائعة بتكلفة منخفضة يمكن استخدامها كإجراء طوعي إضافي للصحة العامة".
أفضل المواد للأقنعة محلية الصنع
وفقًا لـ LaBrot ، فإن القناع الجراحي (ليس N95) يقوم فقط بتصفية حوالي 60 إلى 65 بالمائة من الجسيمات، وهو أمر طبيعي لهذا النوع من القناع.
ويوضح أنه باستخدام أكياس الوسائد المضاعفة المكونة من 600 خيط أو البيجاما الفانيلا، يمكنك صنع قناع يوفر ما يصل إلى 60 بالمائة من الترشيح.
ويؤكد أن "أي شخص يمكنه معرفة ذلك"، وأن "اختبار الضوء" هو طريقة سهلة لمعرفة مدى جودة المادة التي يمكن تصفيتها.
"ارفعه إلى الضوء. إذا كان بإمكانك رؤية الضوء من خلال القماش، فربما لا يكون ذلك جيدًا مثل شيء لا يمكنك رؤية الضوء من خلاله ". "لذلك ، هذا هو المكان الذي سيكون فيه نهجك الحدسي فعالًا. كلما كانت أكثر سمكًا ، كلما كانت أكثر كثافة ، زادت احتمالية تصفيتها بشكل أفضل".
كما ان القمصان القطنية والبيجاما ليست الخيارات الوحيدة. يمكن تصفية الخيارات الأخرى بشكل أفضل.