معلومات مسلية في رمضان .. قصة إنشاء المعهد القومي للبحوث الفلكية على يد الفرنسيين منذ قرنين

يعد المعهد القومي للبحوث الفلكية واحدا من أقدم المعاهد العلمية في منطقة شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، ، يعود إنشائه إلى عام 1839 ميلاديا، وكانت الانطلاقة الأولى له في منطقة بولاق بالقاهرة، كمرصد للأجرام السماوية، بينما في عام 1903م انتقل إلى موقعه الحالي بحلوان.
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وأجريت العديد من التطورات في المعهد منذ نشأته بكافة مجالاته، وجاء ضمن هذا التطور إنشاء عدة مراصد ومحطات في كافة أنحاء الجمهورية حتى تحول إلى بيت من بيوت الخبرة على المستوى العالمي وبجميع تخصصاته المختلفة.
يعد انشاء الشبكة القومية للزلازل واحدة من أبرز انجازات المرصد، والتي أنشئت على مدار 10 سنوات منذ حدوث زلزال اكتوبر 1992، بالإضافة إلى الانتهاء من عمليات تطوير وتحديث منظار مرصد القطامية الفلكي، وهو يعد أكبر منظار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وفى جنوب الكرة الارضية بشكل عام.
ويتيح هذا المنظار لمصر وجميع علمائها فرصة للتعامل الدولي مع الفلكيين في مختلف بقاع الأرض، وخاصة أن موقع مصر متميز في خطوط العرض المتوسطة، كما تمتلك صفاء جو يمكنها من رصد النجوم الجنوبية والتي كان من الصعب تناولها بالرصد من مراصد شمال اوروبا.
ويعود الفضل إلى العلماء الفرنسيين خلال الحملة الفرنسية في وضع نواة المرصد الفلكي في مصر خلال القرن قبل الماضي أي منذ اكثر من مائتي سنة، حيث اقيم المرصد بالفعل في عام 1840 وفي عام 1868 تم إنشاء مرصد فلكي اخر برئاسة اسماعيل باشا بالعباسية في شمال شرق القاهرة في الميدان المعروف بميدان الرصد خانة، وقد اتخذ القرار باقامة المرصد الحالي بحلوان، نظرا لبعد المكان عن اضواء المدن وارصاد المغناطيسية الارضية بالإضافة إلى بعده عن تأثيرات التيارات الكهربائية عالية الجهد.