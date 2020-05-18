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أخبار العالم

روسيا تسجل 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

قالت هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك الروسية، اليوم الأثنين، إنه تم تسجيل 8926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. 

وأوضحت الهيئة أنه تم إجراء أكثر من 6.9 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن عدد المشتبه إصابتهم بالفيروس يبلغ نحو 262 ألف شخص.

وكانت رئيسة الهيئة، آنا بوبوفا، أكدت في وقت سابق أنه  لابد من الالتزام بنفس التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الصيف وتقليل مخاطر الإصابة بالوباء.

يذكر أن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وحكام أغلب الأقاليم الروسية أعلنوا عن تمديد القيود المفروضة على السكان حتى 31 مايو الجاري بشكل مبدئي. 

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