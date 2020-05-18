اسرائيل تكشف عن ملابسات وفاة السفير الصيني لديها وبكين ترسل محققين

الشرطة الإسرائيلية، اسباب وفاة السفير الصيني في تل ابيب الذي عثر عليه ميتا بمنزله في هارتسيا، معلنة ان وفاته جاءت طبيعية، وهو الامر الذي لم يثنِ الصين عن ارسال فريق للتحقيق في الواقعة. كشفت، اسباب وفاةالذي عثر عليه ميتا بمنزله في هارتسيا، معلنة ان وفاته جاءت طبيعية، وهو الامر الذي لم يثنِعن ارسال فريق للتحقيق في الواقعة.





بكين، التي قررت إرسال فريق تحقيق إلى إسرائيل. وذكرت الشرطة الاسرائيلية في بيان أصدرته، أن السفير الصيني، الذي عُثر عليه ميتًا في منزله، توفي بنوبة قلبية، لكن الإعلان لا يبدو كافيًا لـ، التي قررت إرسال فريق تحقيق إلى





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واعلنت السلطات الاسرائيلية، الاحد، العثور على جثة السفير الصيني دو وي، 58 عاما ، في شقته في ضاحية هرتسليا، شمال تل ابيب.





وفتحت الشرطة تحقيقا فوريا لتحديد اسباب الوفاة، على الرغم من أنها قالت في البداية أنه «لا يوجد دليل على وقوع حادث متعمد»





وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، قدر خبراء طبيون وفاة السفير أثناء نومه إثر نوبة قلبية.





وتم تعيين الدبلوماسي في تل أبيب في أواخر فبراير، أي قبل ثلاثة أشهر، وعاش في إسرائيل بمفرده في منزله، بينما عاشت زوجته وابنه في الصين.





وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه طلب من السفير عزل نفسه لمدة 14 يومًا لدى وصوله إلى إسرائيل، وسط مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا.





وفي سياق متصل، قررت بكين إرسال فريق إلى إسرائيل للتحقيق في ملابسات وفاة سفيرها.





وافادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الفريق الصيني لن يُطلب منه الحجر الصحي لدى وصوله، كما هو الحال مع الأجانب القادمين من الخارج.





ومن المتوقع أن يجري الفريق تحقيقا داخليا للوقوف على ملابسات الوفاة، وكذلك استكمال الترتيبات الخاصة بنقل جثة السفير إلى الصين، وتنسيق أنشطة السفارة.





وذكرت «هآرتس» أن الفريق سيغادر بكين يوم الاثنين فى طريقه إلى تل أبيب.





ويبدو أن الإعلان الأولي من قبل اسرائيل بأن الوفاة طبيعية لم يمنع تداول الحديث عن مؤامرة، لاسيما وأن وفاة السفير الصيني جاءت بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل.



