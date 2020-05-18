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أخبار العالم

الكويت تعلن ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 4339 حالة

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، شفاء 246 حالة إضافية من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4339 حالة.

وكان المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، أعلن، أمس، أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد بلغ 14850، فيما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 112 حالة. 

وأكد السند أن وزارة الصحة أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 3760 فحصا، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوص للكشف عن كورونا في البلاد بلغ 244476 فحصا.

ودعا السند المواطنين والمقيمين إلى المداومة على الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

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