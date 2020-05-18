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فن

إنجى المقدم تهنئ الزعيم عادل إمام بـ عيد ميلاده ... شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:15 ص
انجى المقدم
انجى المقدم
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سيد احمد
هنأت الفنانة إنجى المقدم  الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده .


ونشرت إنجى المقدم صورة تجمعها بالزعيم عادل امام  من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".



وكتبت انجى المقدم  " انهارده عيد ميلاد #الزعيم 
كل سنة و انت طيب ووسطينا و منور حياتنا .. ربنا يديك الصحة و طول العمر و تفضل على طول ممتعنا ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :


كل سنة وهو طيب - ربنا يخليك لينا يازعيم - عيد ميلاد سعيد 


اقرا ايضا : 

و شاركت انجى المقد فى مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب ، وإخراج هانى خليفة ، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود ، رجاء الجداوى، على قاسم، 







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