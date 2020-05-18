إنجى المقدم تهنئ الزعيم عادل إمام بـ عيد ميلاده ... شاهد









ونشرت إنجى المقدم صورة تجمعها بالزعيم عادل امام من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".













وكتبت انجى المقدم " انهارده عيد ميلاد #الزعيم

كل سنة و انت طيب ووسطينا و منور حياتنا .. ربنا يديك الصحة و طول العمر و تفضل على طول ممتعنا ".





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى :









كل سنة وهو طيب - ربنا يخليك لينا يازعيم - عيد ميلاد سعيد









اقرا ايضا :





و شاركت انجى المقد فى مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب ، وإخراج هانى خليفة ، وبطولة دينا الشربيني دينا الشربينى، وأحمد داود ، رجاء الجداوى، على قاسم،

















هنأت الفنانة إنجى المقدم الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده .