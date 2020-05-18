المشرف على أحياء الجيزة: فتح الجراجات المغلقة للقضاء على زحام الشوارع

قال اللواء تامر أبو النجا، المشرف على الاحياء بمحافظة الجيزة، إنه بناء على توجيهات محافظ الجيزة يتم إنشاء حملة على جميع الجراجات المغلقة أو التى تم تحويل غرضها إلى نشاط آخر.









وأضاف "أبو النجا" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة الاولى، أن الجراجات التى تم تحويل غرضها لنشاط آخر يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإرجاعها لكونها جراج مرة أخرى.









وتابع أن الجراجات المغلقة يتم إزالة المعوقات التى أدت إلى غلقها ، وأمر مالك العقار على فتحها، متابعا أنه تم فتح أكثر من 50 جراج بتسعة أحياء بالجيزة.









وأفاد أنه تم إصدار لائحة بتنظيم الإنتظار بالشوارع، مضيفا بوجود لجنة يرأسها الرئيس الخاص بكل حى وتقسيم الشوارع إلى قطاعات، كل قطاع يوجد شخص مسئول عنه.







