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برلمان

إسكان البرلمان تنظم زيارة لمحور ترعة الزمر لبحث أزمة تلاصق الكوبرى بالعقارات المجاورة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:19 ص
محور ترعة الزمر
محور ترعة الزمر
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ماجدة بدوى
تتفقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اليوم الثلاثاء، محور ترعة الزمر، للوقوف على نسبة تنفيذ المشروع على الأرض واستيضاح مدى ملامسته لعدد من العقارات بمنطقة الهرم من خلال الاستماع للأهالي، بصحبة نواب دائرة الهرم والعمرانية.

وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، إن الزيارة تهدف للوقوف على التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، لاستيضاح حقيقة الوضع، والتأكيد أنه لن يُضار أي من المواطنين ساكني العقارات المحيطة بالمحور، على أن يتم كتابة تقرير مفصل بالوضع الراهن يتضمن الصورة الفعلية على الأرض، والدراسات التى تمت قبل الشروع فى تنفيذ هذا المشروع، وهل تم التنسيق المسبق بين الجهات المعنية بالتنفيذ.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المصلحة العامة هى الهدف الأساسى، وتحقيق معادلة لا ضرر ولا ضرار، ولهذا سيتم الزام جميع الأطراف المعنيين بهذا الأمر بتحقيق التوازن حتى لا يُضار أحد، سواء كان هذا الضرر واقع على المواطنين أو على الخزانة العامة للدولة، متابعا: "دورنا كممثلين للشعب الوقوف على جميع المشكلات".

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أنه بناءً على زيارة اللجنة لمحور ترعة الزمر، وبعد كتابة تقرير مفصل بتوصيات ملزمة سيتم متابعة الوضع على أرض الواقع بشكل دورى بعد ذلك، كما سيتم مناقشة فكرة التنسيق بين جهات التنفيذ المسبق، حتى لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى فى المستقبل فى أي من المشروعات القومية التى يتم تنفيذها وسط الكتلة السكنية.
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