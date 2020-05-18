جبتلنا الكلام.. رئيس البرلمان ينتقد إقامة نائب مائدة إفطار رغم تحذيرات كورونا

وكان قد كشف النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، التابعة لمحافظة أسوان، أمس الأحد ،حقيقة إقامة النواب مائدة إفطار جماعي وسط القاهرة.





وقال النائب محمد سليم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن إقامة موائد إفطار في رمضان، عادة درج عليها نواب محافظة أسوان على مدار 10 سنوات، لكن في ظل تفشي فيروس كورونا، وحظر التجمعات، فقد قرر النواب تحويل موائد الإفطار الجماعية إلى عمل مقر يتم فيه توزيع الوجبات على المواطنين.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن ظروف تأخر الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، والتي كان يحضرها نواب أسوان، أدت إلى إجبار النواب على الإفطار في المكان المخصص لتوزيع الوجبات، وهو ما خيل للبعض أنها مائدة إفطار جماعي، وهو أمر ليس بصحيح، وتم في ظروف طارئة.





وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، الى أن الشرطة جاءت لفض التجمع، وتحدث معهم وبينت لهم حقيقة الأمر، مؤكدًا أن النواب يحترمون القانون ويتمسكون بتطبيقه على أنفسهم قبل غيرهم.



