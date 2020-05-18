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برلمان

جبتلنا الكلام.. رئيس البرلمان ينتقد إقامة نائب مائدة إفطار رغم تحذيرات كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:47 م
مائدة افطار
مائدة افطار
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ماجدة بدوي
أثار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أزمة الإفطار الجماعي الذي أقامه النائب محمد سليم وسط البلد أمس، قائلا: "كفاية جبتولنا الكلام".

ومازح علي عبد العال، النائب قائلا: "شرعي صالح تخلى عنك"، موضحا أن الجلسة تأخرت أمس، والنائب محمد سليم أراد أن يعمل خيرًا.


وقال عبد العال: "محمد سليم مشكلته ميعرفش يتغدى أو يتعشى لوحده.. مينفعش إنت راجل نائب دلوقتي، نحن يجب أن نعطي القدوة والمثل، ونحن أول ناس ندافع عن تطبيق القانون والدستور".

وأكد رئيس البرلمان أن أبشع أنواع المخالفات في حال ارتكبها المشرع والمنفذ، مشددًا على الجميع أن يلتزم بالقانون، متابعا: الراجل اعترف بالخطأ والاعتراف بالحق فضيلة.


وكان قد كشف النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، التابعة لمحافظة أسوان، أمس الأحد ،حقيقة إقامة النواب مائدة إفطار جماعي وسط القاهرة.

وقال النائب محمد سليم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن إقامة موائد إفطار في رمضان، عادة درج عليها نواب محافظة أسوان على مدار 10 سنوات، لكن في ظل تفشي فيروس كورونا، وحظر التجمعات، فقد قرر النواب تحويل موائد الإفطار الجماعية إلى عمل مقر يتم فيه توزيع الوجبات على المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ظروف تأخر الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، والتي كان يحضرها نواب أسوان، أدت إلى إجبار النواب على الإفطار في المكان المخصص لتوزيع الوجبات، وهو ما خيل للبعض أنها مائدة إفطار جماعي، وهو أمر ليس بصحيح، وتم في ظروف طارئة.

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، الى أن الشرطة جاءت لفض التجمع، وتحدث معهم وبينت لهم حقيقة الأمر، مؤكدًا أن النواب يحترمون القانون ويتمسكون بتطبيقه على أنفسهم قبل غيرهم.

وكان قد تم تداول صور، أشاع متداولوها أن النائب محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، قام بعمل مائدة إفطار جماعي، وذلك بالمخالفة لـ قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، التى أكدت على منع التجمعات والتى تندرج تحتها إقامة موائد إفطار جماعى وغيرها، إلا أن النائب قام اليوم بدعوة زملائه بالبرلمان ومجموعة من المواطنين الذين بلغ عددهم 100 فرد لمائدة إفطار جماعى
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