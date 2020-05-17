الشرطة تفض مائدة إفطار أقامها أعضاء في مجلس النواب بوسط القاهرة

تحفظ النائب محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، على ما تم إشاعته اليوم بكونه خالف قرارات الحكومة بشأن كونه أقام مائدة الرحمن للافطار الجماعى فى وسط القاهرة.
وقال "سليم" لـ"صدى البلد"، إن البرلمان اليوم شهد جلسة عامة منذ صباح اليوم حتى قرب موعد الافطار، مشيرًا الى كونه يقوم بتوزيع وجبات للمواطنين منذ بدايه شهر رمضان الى اليوم ولا يقوم بعمل إفطار جماعى ولكن ظروف الجلسة التى أدت الى تأخر موعد الافطار دفعته للافطار فى المقر الخاص بتوزيع الوجبات.
وتابع حديثه قائلا:" نحن عدد من نواب اسوان منذ 10 سنوات نقوم بعمل موائد رحمن كل عام لابناء اسوان والصعيد المتواجدين بالقاهرة ولكن هذا العام نظرًا للظروف الراهنة تم تحويل الموائد الى وجبات ليتم توزيعها على المواطنين بنفس الاجراءات التى اكدت عليها وزارة الصحة".
وأكد النائب أنه حال إفطاره فى مقر توزيع الوجبات أتت قوة من رجال الشرطة وتحدثت معه وبعدها قام بتوضيح الموقف لهم وغادر محل التوزيع فورًا.
وذلك بعد أن أشيع أن النائب محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، وقع اليوم فى مصيدة مخالفات قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، التى أكدت على منع التجمعات والتى تندرج تحتها إقامة موائد إفطار جماعى وغيرها، إلا أن النائب قام اليوم بدعوة زملائه بالبرلمان ومجموعة من المواطنين الذين بلغ عددهم 100 فرد لمائدة إفطار جماعى.