الشرطة تفض مائدة إفطار أقامها أعضاء في مجلس النواب بوسط القاهرة

يأتى ذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .









وطالب المحافظ نوابه ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة أن هذه الفعاليات تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.