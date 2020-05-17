AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الشرطة تفض مائدة إفطار أقامها أعضاء في مجلس النواب بوسط القاهرة

الأحد 17/مايو/2020 - 10:42 م
حقيقة صور مائده رحمان
حقيقة صور مائده رحمان النائب محمد سليم
Advertisements
حسن رضوان
تحفظ النائب محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، على ما تم إشاعته اليوم بكونه خالف قرارات الحكومة بشأن كونه أقام مائدة الرحمن للافطار الجماعى فى وسط القاهرة.




وقال "سليم" لـ"صدى البلد"، إن البرلمان اليوم شهد جلسة عامة منذ صباح اليوم حتى قرب موعد الافطار، مشيرًا الى كونه يقوم بتوزيع وجبات للمواطنين منذ بدايه شهر رمضان الى اليوم ولا يقوم بعمل إفطار جماعى ولكن ظروف الجلسة التى أدت الى تأخر موعد الافطار دفعته للافطار فى المقر الخاص بتوزيع الوجبات.


وتابع حديثه قائلا:" نحن عدد من نواب اسوان منذ 10 سنوات نقوم بعمل موائد رحمن كل عام لابناء اسوان والصعيد المتواجدين بالقاهرة ولكن هذا العام نظرًا للظروف الراهنة تم تحويل الموائد الى وجبات ليتم توزيعها على المواطنين بنفس الاجراءات التى اكدت عليها وزارة الصحة".


وأكد النائب أنه حال إفطاره فى مقر توزيع الوجبات أتت قوة من رجال الشرطة وتحدثت معه وبعدها قام بتوضيح الموقف لهم وغادر محل التوزيع فورًا.


وذلك بعد أن أشيع أن النائب محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو بأسوان، وقع اليوم فى مصيدة مخالفات قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة، التى أكدت على منع التجمعات والتى تندرج تحتها إقامة موائد إفطار جماعى وغيرها، إلا أن النائب قام اليوم بدعوة زملائه بالبرلمان ومجموعة من المواطنين الذين بلغ عددهم 100 فرد لمائدة إفطار جماعى.

 
وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية التي كانت تعقد خلال شهر رمضان المبارك.


يأتى ذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .


وطالب المحافظ نوابه ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات لمتابعة تنفيذ هذا القرار خلال شهر رمضان المعظم خاصة أن هذه الفعاليات  تضم تجمعات كثيفة حرصا على سلامة المواطنين.
الشرطة تفض مائدة إفطار أقامها أعضاء في مجلس النواب بوسط القاهرة
الشرطة تفض مائدة إفطار أقامها أعضاء في مجلس النواب بوسط القاهرة
الشرطة تفض مائدة إفطار أقامها أعضاء في مجلس النواب بوسط القاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة : حظر إقامة موائد الرحمن والخيام والندوات في رمضان

أول تعليق من محلية البرلمان على حظر إقامة موائد الرحمن والخيام والندوات في رمضان

برلماني يطالب رؤساء الأحياء بمنع التجمعات خلال رمضان لمواجهة كورونا

الجيزة تحظر إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية والندوات الدينية والثقافية

مفيش حاجة توقف الخير.. وجبات دليفري للصائمين بديلا عن موائد الرحمن في سوهاج

دار الافتاء توضح كيفية تعويض إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان..فيديو

ترشيحاتنا

أعلى إصابات وحالات شفاء.. مصر تسجل رقما قياسيا منذ تفشي كورونا

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

أخبار النادي الأهلي.. بشرى سارة من الكاف.. وفشل مفاوضات حسام حسن

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

لخفض السكر .. تناول هذا الطبق يوميا لمدة 3 شهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا

بالفوطة.. مايا دياب تبهر متابعيها بروتين عناية لشعرها .. فيديو

خاص من الخرطوم.. سودانية لـ صدى البلد: تأقلمنا مع كورونا.. ونلتزم بساعات الحظر