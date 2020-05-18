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أخبار البلد

عبر تقنية زووم أونلاين.. لجنة التدريب بالقومى للمرأة تعقد اجتماعها الدورى

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي مقررة اللجنة وعضوة المجلس، وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية زووم أونلاين.

وأكدت الدكتورة نسرين بغدادي أن اللجنة ناقشت العديد من الموضوعات المختلفة ومنها التأكيد على ضرورة  الإطلاع علي ورقة رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة  فيروس كورونا التي قدمها المجلس، وذلك للخروج منها بأفكار تساعد في عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، فضلا عن الإطلاع علي الورقة التي قدمتها الأمم المتحدة حول تزايد نسبة العنف ضد المرأة خلال انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تضمن الاجتماع مراجعة كل من الدليل التدريبي ( المرأة والامن والسلام) و (المرأة والبيئة ) و ( المرأة والفساد) ، و ناقش الاجتماع أيضا عدة اقتراحات خاصة بالدليل التدريبي ( المرأة والانتخابات )  في ظل فيروس كورونا .
عبر تقنية زووم أونلاين.. لجنة التدريب بالقومى للمرأة تعقد اجتماعها الدورى
عبر تقنية زووم أونلاين.. لجنة التدريب بالقومى للمرأة تعقد اجتماعها الدورى
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