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حوادث

استولوا على نصف مليون جنيه مخصصة لتغذية ماكينة ATM.. سقوط عصابة الجيزة

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في الكشف عن عصابة لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بعد الاستيلاء على أكثر من نصف مليون جنيه مخصصة لتغذية ماكينات الصراف الآلي.


تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من محاسب بفرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم، عامل خدمات بذات البنك" أنهما عقب استلامهما مبلغ مالى قدره 550 ألف جنيه من البنك ووضعه داخل كيس بلاستيكى لتغذية ماكينات الصرف الآلى وحال توجههما لفرع أحد البنوك بميدان سفنكس فوجئا بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف الكيس منهما وبداخله المبلغ المالى وهربا.


تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 مسجلين خطر.


عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم مبلغ 301 ألف جنيه، سيارة ملاكى، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجتين ناريتين، وأقروا بقيام أحدهم بخطف الحقيبة من المُبلغان وفر هاربًا وبرفقته آخر بالدراجة النارية قيادته، بينما كان المتهمان الآخران يستقلان دراجة نارية أخرى لمراقبة وتأمين الطريق لهما، واقتسامهم المبلغ المالى فيما بينهم، كما أقروا بأن المبالغ المالية والسيارة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاق باقى المبلغ، وتم بإرشادهم ضبط 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة".


واتُخذت الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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