تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

أسعار السيارات في مصر تشهد كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا خصوصا بعد فرض حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وارتفاع اعداد الاصابات بالفيروس.
ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات ويترقب هبوط الأسعار ليبدأ في اتخاذ قرار الشراء، وفي هذا الإطار قررت شركة شيفرولية طرح تخفيضات علي جميع موديلاتها تصل الى 40.000 جنيه.
ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر بعد الخصم :
شيفروليه آفيو chevrolet aveo
تبدأ اسعار السيارة شيفروليه آفيو chevrolet aveo من 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة بعد خصم 20.000 جنيه من سعرها الاصلي .
شيفروليه أوبترا chevrolet optra
تبدأ اسعار السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra من 199.900 جنيه حتى 205.700 جنيه لأعلى فئة بعد خصم 30.000 جنيه من سعرها الاصلي .
captiva 2020
شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020كابتيفا ٢٠٢٠ تبدأ اسعارها من 309.990 جنيهات الي 379.990 جنيه لأعلي فئة سبع مقاعد