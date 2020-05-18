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سيارات

تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:14 م
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا ٢٠٢٠
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اشرف عطية

أسعار السيارات في مصر تشهد كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا خصوصا بعد فرض حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد وارتفاع اعداد الاصابات بالفيروس. 


ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات ويترقب هبوط الأسعار ليبدأ في اتخاذ قرار الشراء، وفي هذا الإطار قررت شركة شيفرولية طرح تخفيضات علي جميع موديلاتها تصل الى 40.000 جنيه.


ونستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر بعد الخصم :


أسعار شيفروليه chevrolet
 

شيفروليه آفيو chevrolet aveo

تبدأ اسعار السيارة شيفروليه آفيو chevrolet aveo من 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة بعد خصم 20.000 جنيه من سعرها الاصلي .

 

شيفروليه أوبترا chevrolet optra

تبدأ اسعار السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra  من 199.900 جنيه حتى 205.700 جنيه لأعلى فئة بعد خصم 30.000 جنيه من سعرها الاصلي .

 

شيفروليه ماليبو chevrolet malibu
تأتي السيارة شيفروليه ماليبو في مصر بثلاث فئات مختلفة، وتبدأ أسعارها من 339.990 جنيه بدلًا من 369.990 جنيه للفئة الأولى، وبسعر 359.990 جنيه بدلًا من 399.990 جنيه للفئة الثانية، و399.990 جنيه للفئة الثالثة بدلا من 429.990

 

captiva 2020 

 شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020   

 كابتيفا ٢٠٢٠ تبدأ اسعارها من 309.990 جنيهات الي 379.990 جنيه لأعلي فئة سبع مقاعد
تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور
تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور
تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور
تخفيض 40 ألف جنيه علي أسعار شيفروليه اليوم في مصر .. صور
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