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رياضة

بعد بشرى الوزراء.. اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا لاستئناف الدوري الممتاز

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

بدأ اتحاد كرة القدم فى التخطيط بقوة لعودة واستئناف النشاط الكروي خلال الفترة المقبلة، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أمس، وتأكيده على دراسة عودة الأنشطة الرياضية من جديد خلال منتصف يونيو المقبل.


وعلم "صدى البلد" أن اتحاد كرة القدم حدد بشكل مبدئي 15 يوينو لعودة الأندية إلى التدريبات من جديد، تحسبا لاستئناف الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وحدد اتحاد الكرة شهر أغسطس المقبل كموعد مبدئي لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز واستكمال الموسم الكروي بشكل عادي.


واستقر اتحاد كرة القدم على توفير جميع الإجراءات الاحترازية للأندية من أجل تجنب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا مثلما حدث فى الدوري الألماني.


وربط اتحاد الكرة استكمال الدوري بصدور قرار رسمي من قبل مجلس الورزاء يفيد بعودة الأنشطة الرياضية من جديد خلال الفترة المقبلة.

وجمد اتحاد كرة القدم فكرة "إلغاء الدوري الممتاز" فى الوقت الحالي بعد التصريحات المبشرة التى أطلقاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.


كان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بتعليق النشاط الكروي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء نتيجة انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

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