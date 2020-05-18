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محافظات

مراقب صحي بكل لجنة.. محافظ بورسعيد يبحث خطة إجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لبحث خطة المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والازهرية وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم

وناقش اللقاء الاستعدادات الخاصة لامتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ في ٢١ يونيو  2020  حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان ٥٤٣٤ طالبا  وطالبة، موزعين على ١٧ لجنة امتحانية وكذلك عدد ٤٣٠ طالبا وطالبة ثانوية ازهرية موزعين علي ٤ لجان مدرسية.

وبعث محافظ بورسعيد خلال الاجتماع برسالة اطمئنان الي اولياء الامور وأبنائنا الطلاب بتوفير كافة التيسيرات والاجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب داخل لجان  الامتحان  والتي يؤديها الطالب  في ظل أجواء مختلفة وفي ظروف استثنائية عن الأعوام السابقة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

واضاف المحافظ بانة سبتواجد مراقب صحي داخل كل لجنة مع  الالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب كما يمنع منعا باتا دخول اجهزة المحمول الي مقر اللجان  مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي داخل اللجنة، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب فقط وكذلك سيتم قياس حرارة الطلاب قبل ادائهم للامتحان.

وأشار المحافظ إلى انه تم وضع خطة  من خلال الاجهزة المعنية لتطهير وتعقيم مقار لجان الثانوية العامة والازهرية قبل وبعد الامتحان حرصا علي امن وسلامة الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ اجراءات احترازية وطبية وامنية علي اعلي مستوي من اجل ابنائنا الطلاب ومساعدتهم في اداء الامتحانات بسهولة ويسر.

كما اصدر المحافظ تعليماته الي روساء الاحياء بالتعاون مع مسئولي اللجان في النظافة الفورية والتعقيم خارج وداخل اللجنة.
مراقب صحي بكل لجنة.. محافظ بورسعيد يبحث خطة إجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
مراقب صحي بكل لجنة.. محافظ بورسعيد يبحث خطة إجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
مراقب صحي بكل لجنة.. محافظ بورسعيد يبحث خطة إجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
مراقب صحي بكل لجنة.. محافظ بورسعيد يبحث خطة إجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية
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