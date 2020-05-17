33 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لمشروعات الصرف الصحي ببورسعيد

ذلك لتفعيل المنحة المقدمة من صندوق الاستثمار الأوروبى بقيمة 33 مليون جنيه والتي تقرر تخصيصها لاستكمال ورفع كفاءة مشروعات الصرف الصحى بمناطق حي الزهور والضواحي.



جاء ذلك بحضور المهندس جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، وأحمد المالطى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة بورسعيد والمهندسة أمل حامد الألفى مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات .





وأضاف محافظ بورسعيد أن مشروع الصرف الصحي بهذه المناطق تبلغ تكلفته ١٣٠ مليون جنيه من صندوق الاسكان بالمحافظة الي جانب المنحة الاوروبية وينهي المشروع مشاكل الصرف الصحي والتي ضاقت الشبكة الحالية بهذه المناطق عن استيعاب التوسعات العمرانية التي تمت بها في السنوات الاخيرة.





وناشد المحافظ المواطنين من ابناء بورسعيد الحفاظ علي كفاءة مشروعات الخدمات التي تتم في مختلف المجالات وعلي رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمس الحياة اليومية للمواطنين لتحتفظ بكفاءة الاداء حيث تبلغ تكلفة رفع الكفاءة والصيانة لهذه المشروعات اضعاف تكلفة انشاء مشروعات جديدة منها.









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