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محافظات

33 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لمشروعات الصرف الصحي ببورسعيد

الأحد 17/مايو/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
وقع اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأحد بروتوكول تعاون مع  جهاز تنمية المشروعات  المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر التابع لوزارة الصناعة، وذلك لتفعيل المنحة المقدمة من صندوق الاستثمار الأوروبى بقيمة 33 مليون جنيه  والتي تقرر تخصيصها لاستكمال ورفع كفاءة مشروعات الصرف الصحى بمناطق حي الزهور والضواحي.


جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، وأحمد المالطى رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة بورسعيد والمهندسة أمل حامد الألفى مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات .


وأضاف محافظ بورسعيد أن مشروع الصرف الصحي بهذه المناطق تبلغ تكلفته ١٣٠ مليون جنيه من صندوق الاسكان بالمحافظة الي جانب المنحة الاوروبية  وينهي المشروع مشاكل  الصرف الصحي والتي ضاقت الشبكة الحالية بهذه المناطق عن استيعاب التوسعات العمرانية التي تمت بها في السنوات الاخيرة.


وناشد المحافظ المواطنين من ابناء بورسعيد الحفاظ علي كفاءة مشروعات الخدمات التي تتم في مختلف المجالات وعلي رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تمس الحياة اليومية للمواطنين لتحتفظ بكفاءة الاداء حيث تبلغ تكلفة رفع الكفاءة والصيانة لهذه المشروعات اضعاف تكلفة انشاء مشروعات جديدة منها.


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33 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لمشروعات الصرف الصحي ببورسعيد
33 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لمشروعات الصرف الصحي ببورسعيد
33 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبي لمشروعات الصرف الصحي ببورسعيد
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