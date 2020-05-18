خطة للعام الدراسي الجديد.. رؤساء الجامعات: التعليم عن بعد بنسبة 70%.. وإدارة الوافدين ترفع شعار «الأون لاين»

- خطة الجامعات للعام الدراسي 2020/ 2021 تعتمد على التعليم عن بُعد بنسبة 70%

- الأعلى للجامعات يبحث إجراءات عقد امتحانات الفرق النهائية

- وزير التعليم العالي يوجه رؤساء الجامعات بوضع مقترحات للعام الجامعي 2020/ 2021

- عبدالغفار يطالب رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية





عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات.

واعتمد المجلس القرارات التي تم اتخاذها في جلسته رقم ٦٩٩ التي عقدت بتاريخ ۲۰۲۰/٤/۱۸، وجلسته الممتدة والتي عقدت بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٧ بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ۲۰۲۰/۲۰۱۹.

وناقش المجلس الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتي سيتم اتباعها أثناء عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، وذلك بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.

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وقال الدكتور أحمد عبد العزيز عضو المجلس الأعلى للجامعات رئيس جامعة سوهاج، إن خطة التعليم للعام الدراسي الجديد 2020/ 2021، هي إن يتم تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة وتدريس المحاضرات ما بين المحاضرات المرئية والاونلاين.

وأضاف في تصريح خاص لموقع" صدى البلد"، أنه خطة التعليم عن بعد ستسمر في العام الدراسي الجديد وفي الوقت ذاته سيكون هناك سبل للتدريس وجها لوجه مع اعضاء هيئة التدريس، كما سيتم تقسيم الدفعات لمجموعات حيث يتم تقسيم الدفعات لاربع مجموعات في الاسبوع.





وأشار إلى أنه من المتوقع مستقبلا أن نكتفي بالتعليم الإلكتروني بنسبة 70% إنما هناك بعض المواد التي تتطلب تواصل مع استاذ المادة فلابد من أن تكون مرئية وتعقد يوم أو اثنين في الأسبوع.





وأشار إلى أنه سيتم أعطاء فرصة كبيرة للجامعات لتطوير المدرجات وتطوير البنية المعلوماتية في الجامعات وخاصة وأنها تعاني من تكدث مجموعات كبيرة من الطلاب في قاعات المحاضرات ، لذا سيعطي ذلك الفرصة لتحسين البيئة التعليمية والقدرات الإلكترونية للطلاب.





في الوقت نفسه تواصل إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في استقبال الطلاب الجدد، حيث قالت الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة العامة للوافدين، إن الإدارة تقوم بعمل عدد من الحملات الترويجية في إطار مباردة إدرس في مصر والتي توفر التقديم اونلاين.





وأشارت إلى أنه تم إطلاق قناة يوتيوب يتم من خلالها نشر فيديوهات ترويجية ، وشرح كيفية التقديم بالاضافة إلى عرض بعض الصور من أماكن إقامة الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية ، حيث يتم التقدم بها إلكترونیًا من خلال مبادرة ادرس في مصر.