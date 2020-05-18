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محافظات

تدشين حملات رفع الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى لردع المخالفين.. صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:55 م
حملات رفع الاشغالات
حملات رفع الاشغالات
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أحمد على

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة ورفع الاشغالات وفض التجمعات، بمشاركة شرطة المرافق والإنقاذ ومجلس المدينة .


كما أسفرت الحملات عن إزالة العديد من الاشغالات وفض التجمعات ورفع الباعة الجائلين من شارع البحر والحنفي والعباسي القديم ومنطقه ابو شاهين وسوق ابو شاهين .


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أكد اللواء حاتم زين العابدين ، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع .


وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وجدير بالذكر أن الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية  وجه"عطا " نائب محافظ الغربية بالضرورة إزالة العديد من الاشغالات وفض التجمعات وورفع الباعة الجائلين من الطريق الدائرى و الموقف الجديد حتى محلة أبوعلي .

تدشين حملات رفع الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى لردع المخالفين.. صور
تدشين حملات رفع الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى لردع المخالفين.. صور
تدشين حملات رفع الإشغالات بشوارع المحلة الكبرى لردع المخالفين.. صور
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