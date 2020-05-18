بعد مقلب رامز مجنون رسمي .. علاقة نبيلة عبيد بالسيارات.. أول سيارة تمتلكها أحضرتها من بيروت

ظهرت الفنانة القديرة نبيلة عبيد الليلة ببرنامج رامز مجنون رسمى المذاع على احدى القنوات الفضائية، بعد وقوعها ضحية الفنان رامز جلال فى الحلقة 25 من حلقات برنامج المقالب رامز مجنون رسمي .





وعادت الانظار مرة اخرى لتتركز علي الفنانة نبيلة عبيد ، وأصبحت حديث صفحات مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بعد إذاعة حلقتها مع رامز.





وعن علاقتها بالسيارات قالت الفنانة نبيلة عبيد فى احد البرامج الخاصة بالسيارات الشهيرة على موجات الراديو انها تعشق السيارات الفارهة، و تعلمت القيادة لأول مرة في شارع الهرم ، من خلال صديق مقرب لها علمها القيادة .





وأضافت " كنت لما أركب معه نسير في شارع الهرم وكان هادئا غير الآن تماما، وتمرنت في هذا الشارع كثيرا حتى تعلمت بشكل جيد".





وأوضحت نبيلة عبيد انها تحب شكل السيارة المحترمة، وكانت أول سيارة تشتريها أحضرتها من بيروت وكان فيها سيديهات وهذا كان أمرا مختلفا وقتها لم يكن متعارفا عليه في مصر .





وقالت انها تحب رائحة الياسمين داخل السيارات وتحب الاحترام من الشخص الذى يقوم بفتح باب السيارة لها وهذا تعودت عليه من البدايات .