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مرأة

استشارة .. مواعيد تناول دواء الغدة الدرقية في رمضان .. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:13 م
صدى البلد
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أية التيجي - آلاء حسن عدسة : على الخشاب
قال الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحة الأورام، إن الأشخاص الذين يعانون من الكسل في أداء الغدة الدرقية يحتاجون لمنشط للغدة وتحدد الجرعة على حسب نسبة الخمول ويؤخذ على الريق.


وتابع جمال البحيري، خلال استضافته ببرنامج استشارة المذاع على موقع صدى البلد، أن الدواء يتم أخذه في رمضان قبل الإفطار، ومن ثم شرب السوائل وانتظار فترة معينة حوالي ساعة إلا ربع قبل تناول الطعام. 


وأضاف استشاري جراحة الاورام، أنه من الممكن تناول دواء كسل الغدة قبل السحور بساعة على الاقل، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين قاموا باستئصال الغدة يقومون بتناول الدواء في نفس المواعيد المحددة لمريض كسل الغدة. 


وأردف أن الأشخاص الذين يعانون من نشاط كامل في الغدة ويحتاجون إلى علاج مكثف لديه رخصة الإفطار، أما إذا كان النشاط نسبي فمن الممكن أخذ الدواء بعد الإفطار والسحور.
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