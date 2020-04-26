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محافظات

كيف يصوم مرضى الغدة الدرقية بلا مشاكل؟.. استشاري جراحة يجيب

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:31 ص
محمود زيدان
وجه الدكتور رضا فوزي، مدرس الجراحة بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، واستشاري جراحات الغدد وأورام الرقبة والسمنة المفرطة المناظير، عدة نصائح، لمرضى الغدة الدرقية، الذين يحرصون على الصيام في شهر رمضان.


قال الدكتور رضا فوزي، لـ"صدى البلد"، إن جميع المرضي الذين جرى استئصال الغدة الدرقية لهم، أو من هم يعانون من خمول تام في الغدة الدرقية، يستطيعون الصيام مع أخذ الهرمون التعويضي بطريقتين.


وأضاف، مدرس الجراحة العامة، واستشاري جراحات الغدد وأورام الرقبة، الطريقة الأولى لأخذ الهرمون التعويضي، تكون أن يأخذه أثناء الإفطار مع سوائل خفيفة والانتظار نصف ساعة، ثم تناول الطعام.


وتابع، أما الحالة الثانية، أنه يمكن التوقف عن الطعام لمدة ساعتين أو 3 ساعات وليكن من الساعة العاشرة مساءً حتي الواحدة، ثم يأخذ الهرمون وينتظر نصف ساعة ثم يتناول السحور.


وأشار استشاري الجراحة العامة، إلى أن مريض الغدة الدرقية، ما دام منتظمًا على العلاج، مع المتابعة الجيدة بصفة دورية، ليس أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كيف يصوم مرضى الغدة الدرقية بلا مشاكل؟.. استشاري جراحة يجيب
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