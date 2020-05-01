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مرأة

متى يتم تناول دواء الغدة في شهر رمضان ؟.. استشاري تجيب

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:31 م
صدى البلد
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آلاء حسن
في رمضان يحتار مرضى الغدة في موعد تناول الدواء لذلك أجابت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية عن سؤال: ماهي الاوقات الصحيحة لتناول دواء الثيروكسين
دواء الغدة في رمضان؟

قائلة خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في رمضان لدينا ثلاث خيارات ممكن :

- بإمكانك اخذ الحبة على الافطار والانتظار نصف ساعة
لتناول الطعام.

- او على السحور
نقوم بتقديم موعد تناول السحور وننتظر ساعتين ثم نأخذ حبة الثيروكسين بعد السحور بساعتين

- لا تتناول اي شيء قبل السحور بساعتين ثم تأخذ الحبة و تنتظر بين نصف ساعه للساعه ثم تتسحر 
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