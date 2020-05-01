متى يتم تناول دواء الغدة في شهر رمضان ؟.. استشاري تجيب

في رمضان يحتار مرضى الغدة في موعد تناول الدواء لذلك أجابت دكتور سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية عن سؤال: ماهي الاوقات الصحيحة لتناول دواء الثيروكسين
دواء الغدة في رمضان؟
قائلة خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في رمضان لدينا ثلاث خيارات ممكن :
- بإمكانك اخذ الحبة على الافطار والانتظار نصف ساعة
لتناول الطعام.
- او على السحور
نقوم بتقديم موعد تناول السحور وننتظر ساعتين ثم نأخذ حبة الثيروكسين بعد السحور بساعتين
- لا تتناول اي شيء قبل السحور بساعتين ثم تأخذ الحبة و تنتظر بين نصف ساعه للساعه ثم تتسحر
دواء الغدة في رمضان؟
قائلة خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في رمضان لدينا ثلاث خيارات ممكن :
- بإمكانك اخذ الحبة على الافطار والانتظار نصف ساعة
لتناول الطعام.
- او على السحور
نقوم بتقديم موعد تناول السحور وننتظر ساعتين ثم نأخذ حبة الثيروكسين بعد السحور بساعتين
- لا تتناول اي شيء قبل السحور بساعتين ثم تأخذ الحبة و تنتظر بين نصف ساعه للساعه ثم تتسحر