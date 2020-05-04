أعراض تشبه الكورونا.. علامات تنذر بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية

يعد سرطان الغدة الدرقية هو أخطر الأمراض، وتعمل الغده الدرقية فى تركيب الهرمونات التي تنظم معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم والتمثيل الغذائي وضغط الدم ووزن الجسم.





وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أهم الأسباب والأعراض لسرطان الغده الدرقية









أسباب سرطان الغدة الدرقية

يحدث سرطان الغدة الدرقية بشكل رئيسي عندما يكون هناك طفرة جينية في خلايا الغدة الدرقية، ولا يزال السبب الدقيق للطفرة أو التغيير في عامل الحمض النووي غير معروف، ومع ذلك ، هناك عوامل خطر معينة مسؤولة عن ظهور السرطان مثل الإشعاع أو تاريخ العائلة.





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أعراض سرطان الغدة الدرقية

نتوء أو عقدة غير مؤلمة في أسفل الرقبة

عسر البلع

صعوبة في ابتلاع الطعام

تغيير صوت غير طبيعي

ألم في الحلق

تورم الغدد في منطقة الرقبة

السعال المستمر

صعوبة في التنفس



































