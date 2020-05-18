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أخبار العالم

روسيا تعلن موعد بدء التجارب السريرية لإنتاج لقاح لـ كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:15 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
تخطط السلطات الروسية للشروع في إجراء تجارب سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بعد حوالي شهر تقريبا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن وزير الصحة الروسي، ميخائي موراشكو، قوله في بيان، الاثنين، إن يجري العمل بشكل حثيث على لقاحات للوقاية من المرض، لافتا إلى أنه من المقرر بدء التجارب السريرية بعد حوالي شهر.

ولفت موراشكو إلى أن روسيا تنتج أكثر من 20 نظاما للكشف عن فيروس كورونا خلال الوقت الحالي.

وشهدت روسيا خلال الفترة الماضية ارتفاعا حادا في عدد الصابات بفيروس كورونا، جعلها تحتل المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا أكثر من 290 ألف حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 2700 حالة وفاة.

وتجاوز عدد الاختبارات للكشف عن فيروس كورونا الـ 7.1 مليون عملية.
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