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الإفتاء: مريض كورونا عليه الانصياع لتعليمات الطبيب بشأن الصيام.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:46 م
أمين الفتوى بدار
أمين الفتوى بدار الإفتاء
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مريض كورونا عليه أن ينصاع لتعليمات الأطباء بشكل مباشر والنظام الغذائي المتبع للمرضى حتى يتم الشفاء.

وأضاف عمران خلال حواره لبرنامج فتاوى عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الصيام لمريض كورونا يكون وفقا لما يحدده الأطباء.

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وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الطبيب الذي يباشر أي حالة لمريض كورونا هو الوحيد الذي تقع عليه المسئولية وعلى المريض الانصياع لتعليماته.

وأشار الدكتور خالد عمران إلى انه يجب أن يكون مريض كورونا راضي في كل الأحوال فذلك لأن هذا المرض هو قضاء من آلله.

جدير بالذكر أن عدد الحالات التي تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا أصبح 4001 حالة.

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