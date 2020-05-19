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بين الناس

رغم التحذيرات.. إقامة سوق عشوائى ليلى بقرية عرب درويش الشرقية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن أحمد ماهر والمقيم بمحافظة الشرقية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من اقامة سوق عشوائى ليلى وشدة ازدحامه في قرية عرب درويش التابعة لمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بدون الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى بين المواطنين.

 

وناشد القارئ المسئولين التدخل لمنع إقامة الأسواق بهذا الشكل حيث أنها تمثل أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

 

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

 

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