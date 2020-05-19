أهالى منزل آيل للسقوط بقرية بهبشين يصرخون: البيت هيقع علينا..صور

استغاث المواطن عماد حسين حسن حسين ، والمقيم في قرية بهبشين مركز ناصر محافظة بنى سويف ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص منزلهم آيل للسقوط والانهيار لما يمثله من خطورة داهمه على أرواح السكان والمارة.

ويقول فى رسالته: إن الشروخ والتصدعات التى ظهرت فجأة فى المنزل حدثت نتيجة أعمال حفر الصرف الصحى بالقرية والتى تقوم به إحدى الشركات.

وناشد القارئ المسئولين التوصل لحل حيث أصبح السكان فى المنزل مهددين بالموت فى أى لحظة بسبب الشروخ والتصدعات فى المنزل ولا يوجد مكان آخر نذهب فيه، حيث أن المنزل مكون من ثلاث طوابق ويسكن فيه ثلاث أسر.

للتواصل مع القارئ 01223044573

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360