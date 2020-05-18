حافظ أبو سعدة: الداخلية تستجيب لطلب والدة علاء عبد الفتاح

قال حافظ أبو سعده عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن علاء عبد الفتاح أنهى إضرابه عن الطعام، مضيفا أن وزارة الخارجية استجابت لوالدته علاء عبد الفتاح والسماح لها بإرسال خطاب لنجلها.

وأضاف أبو سعده، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الاثنين، أن مصلحة السجون وعدت أم علاء عبد الفتاح استلام كل ما تريد.





وأشار المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الداخلية قامت بتطهير السجون في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الداخلية منعت الزيارات في ظل أزمة كورونا.

وتمنى أبو سعدة، من النيابة العامة حسم أمر الحبس الاحتياطي للمحبوسين احتياطيا وإما الذهاب للقاضي في قضية ما أو إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.