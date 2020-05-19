محمد هنيدي يمازح تركي آل الشيخ بعد قبوله مباراة بلاي ستيشن.. والأخير يرد: عاوزين جنيهات للخير

علق الفنان محمد هنيدي على قبول تركي ال الشيخ تحدى رجل الأعمال سعود آل سويلم في مباراة بلاي ستيشن، تخصص عوائدها لصالح منصة "جود الإسكان" بالمملكة العربية السعودية.

وغرد محمد هنيدي على لتركي ال الشيخ قائلا: "‏‎‎محتاج مدرب يا بو ناصر ؟ .. انا حاضر في أي وقت".

ليرد تركي ال الشيخ على محمد هنيدي قائلا: "‏‎‎عاوزين جنيهات للخير".

وكان تركي أل الشيخ قد غرَّد عبر تويتر: "‏‎قبلت التحدي يالشامخ لصالح منصة جود الاسكان وباخذ ألميريا وتاخذ النصر واتحداك بعد ولصالح المباراة ادعم المنصة بمليون ريال والوعد مثل ما حددت 29 من رمضان وبشرط تكون بث مباشر للجميع".

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يذكر أن تركي أل الشيخ تعرض لوعكة صحية شديد في الفترة الماضية أدت أجرى على أثرها عملية جراحية ناجحة بالولايات المتحدة الأمريكية.



