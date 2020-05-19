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رياضة

هاني أبو ريدة: لم يتم تحديد موعد البطولات الأفريقية وعودة الدوري صعبة ..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:10 ص
هاني ابو ريده
هاني ابو ريده
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ياسمين تيسير
أكد هاني أبو ريدة، عضو اللجنة التنفيذية لـ الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد عودة البطولات الأفريقية.

وأضاف هاني ابو ريده في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، أنه الأمر صعب بشأن عودة الدوري المصري هذا الموسم، مشيرا إلى أن الخوف هو من عدم التزام العاملين في المجال الرياضي بالإجراءات الاحترازية حال عاد الدوري.


وتابع هاني أبو ريدة، أن الدوري المصري مازال أمامه 18 جولة لذلك من الصعب عودته، وإيجاد موعد مناسب لانتهائه. 

وأكمل هاني أبو ريدة، أن أي من أعضاء اللجنه الخماسية لم يتواصلوا معه بشأن وضع سيناريو لعودة الدوري. 
  
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