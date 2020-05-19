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أصل الحكاية

كيف بدأ صالح كامل علاقته بعالم البزنس؟

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:29 ص
الشيخ صالح كامل
الشيخ صالح كامل
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محمود نوفل
أبى يوم الإثنين الا يغادرنا دون ان يترك في نفوسنا حزنا عميقا علي رحيل رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل الذي عرفناه جميعا من خلال قنوات " ART" الرياضية التي استحوذت لفترات طويلة علي العديد من البطولات الرياضية القارية قبل ان تتحول ملكية تلك القناة الي شبكة قنوات الجزيرة بمبلغ 2 مليار و750 مليون دولار.


بدأت قصة الملياردير السعودي - الذي وافته المنية عن عمر ناهز 79 عاما - مع عالم " البزنس " حينما ترك العمل الحكومي موظفا في  منصب مستشار وزارة المالية السعودية ومن قبلها موظفا في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وذلك لتأسيس شركة دلة بركة القابضة في العام 1969 والتي تمتلك العديد من الاستثمارات داخل وخارج المملكة والتي تنتشر في 40 دولة حول العالم.


تُقدر ثروة الشيخ صالح بنحو 2.2 مليار دولار وفقا لما ذكره موقع فوربس  وجاء اسمه ضمن قائمة اثرياء العرب لعام 2017 ليحتل المرتبة 936 علي الصعيد العالمي.


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ولم تقتصر علاقة كامل مع مصر بزواجه من  الفنانة صفاء ابو السعود لكنها امتدت لتأسيسه عددا من الشركات داخل حدود الدولة المصرية .
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