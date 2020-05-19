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أخبار البلد

وأستاذي وأبي.. أسامة الشيخ ينعي الشيخ صالح كامل.. شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:00 ص
أسامة الشيخ
أسامة الشيخ
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مصطفى كرم

نعى أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق الشيخ  صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود ومؤسس مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب.

وغرد أسامة الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا: "صدمة كبيرة بالأمس كان يحادثني هاتفيا ويبدو أنه كان يودعني.. انتقل الي رحمة الله قدوتي ومعلمي وأستاذي وأبي الصالح والكامل  الشيخ صالح كامل".

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تُوفي منذ قليل صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.

ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية رجل الأعمال.

يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

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