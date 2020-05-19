AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تركي آل الشيخ ينعى الشيخ صالح كامل.. شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:58 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
Advertisements
مصطفى كرم

نعى تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشيخ صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء ابو السعود ومؤسس شبكة ART و"راديو وتليفزيون العرب.


وغرد تركي ال الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا" ‏رحم الله الشيخ صالح كامل ... عزائي ل عبدالله ومحيي ولأسرة الفقيد ... توفي وهو يصلي في شهر كريم ".


إقرأ أيضا :

محمد هنيدي يمازح تركي آل الشيخ بعد قبوله مباراة بلاي ستيشن.. والأخير يرد: عاوزين جنيهات للخير


تُوفي أمس صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.


ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية رجل الأعمال.


يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل

وفاة زوج صفاء أبو السعود.. آخر ظهور للشيخ صالح كامل

وفاة زوج صفاء أبو السعود.. تعرف على ابنة الشيخ صالح كامل

أهم الأخبار .. إصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا.. ترامب يتناول هيدروكسي كلوركين .. ووفاة الشيخ صالح كامل

ترشيحاتنا

أذان الفجر في رمضان.. الإفتاء تحذر من فعل شائع عند سماعه يبطل الصيام

كمال درويش يكشف سبب تحويل وجهة لقب نادي القرن الإفريقي من ميت عقبة إلى الجزيرة

أخبار الفن.. وفاة زوج صفاء أبو السعود.. خطأ فادح في مسلسل البرنس.. حقيقة إصابة نبيلة عبيد في "رامز مجنون رسمي"

وفاة زوج صفاء أبو السعود.. آخر ظهور للشيخ صالح كامل

القبض على سائق النقل المتسبب في قتل وإصابة 13 مواطنا بعد دهسه 5 سيارات أعلى الدائري

محافظ لا ينام..قصة إصابة الدكتور أيمن مختار بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب والأحمر النارى.. أروى تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير

موديل X من تسيلا يشارك فى مهمة إلى الفضاء.. فيديو وصور

90 ملياردير..تعرف على أهم ممولي حملة ترامب 2020