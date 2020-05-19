تركي آل الشيخ ينعى الشيخ صالح كامل.. شاهد

نعى تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشيخ صالح كامل زوج الفنانة المصرية صفاء ابو السعود ومؤسس شبكة ART و"راديو وتليفزيون العرب.





وغرد تركي ال الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا" ‏رحم الله الشيخ صالح كامل ... عزائي ل عبدالله ومحيي ولأسرة الفقيد ... توفي وهو يصلي في شهر كريم ".







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تُوفي أمس صالح كامل رجل الأعمال السعودي الشهير، صاحب مؤسسة ART و"راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود.







ونشرت المواقع السعودية «مكة وصراحة وأنحاء والمواطن» خبر الوفاة، ناعية رجل الأعمال.



