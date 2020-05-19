AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الدولة للإعلام ينعى الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:51 ص
اسامة هيكل
اسامة هيكل
Advertisements
صدي البلد
نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل . 


وقال “هيكل” إن الفقيد كان من أوائل المستثمرين فى مجال الإعلام الخاص بالعالم العربي بإنشائه شبكة راديو وتلفزيون العرب(ART)، وكان من المحبين لمصر وتربطه صداقات قوية بالعديد من المصريين. 


واختتم : "رحم الله الشيخ صالح كامل وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان".


أفادت قناة العربية السعودية، في نبأ لها، مساء أمس الاثنين، وفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وهو أحد أهم المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة زوج صفاء أبو السعود.. آخر ظهور للشيخ صالح كامل

وفاة زوج صفاء أبو السعود.. تعرف على ابنة الشيخ صالح كامل

فى جنة الخلد.. نجيب ساويرس ينعى الشيخ صالح كامل..شاهد

محمد هنيدي ينعى الشيخ صالح كامل.. شاهد

أحمد موسى ناعيا صالح كامل: كان داعما لمصر

السعوديون ينعون الشيخ صالح كامل بعد وفاته.. والهاشتاج يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

كيس عنب.. خطأ فادح آخر في مسلسل البرنس

اجتمع بمحافظ الدقهلية منذ أيام بدون كمامة.. كورونا يهدد وزير التنمية المحلية

تركى آل الشيخ لـ عمرو دياب: ما تدينا أرنب نجيب بيه 4 بيوت.. والأخير يرد

مهاجم الزمالك السابق: انضممت للأهلي بالصدفة.. وحزنت لعدم العودة للأحمر من جديد ..فيديو

أحمد موسى يكشف تفاصيل حادث مروع كان سيمنعه من الظهور اليوم

معنديش حرارة .. محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا ولقائه بوزير الري صباحا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب والأحمر النارى.. أروى تستعرض رشاقتها فى أحدث جلسة تصوير

موديل X من تسيلا يشارك فى مهمة إلى الفضاء.. فيديو وصور

90 ملياردير..تعرف على أهم ممولي حملة ترامب 2020