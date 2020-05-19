وزير الدولة للإعلام ينعى الشيخ صالح كامل

نعى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل .









وقال “هيكل” إن الفقيد كان من أوائل المستثمرين فى مجال الإعلام الخاص بالعالم العربي بإنشائه شبكة راديو وتلفزيون العرب(ART)، وكان من المحبين لمصر وتربطه صداقات قوية بالعديد من المصريين.









واختتم : "رحم الله الشيخ صالح كامل وأسكنه فسيح جناته ، وألهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان".









أفادت قناة العربية السعودية، في نبأ لها، مساء أمس الاثنين، وفاة رجل الأعمال السعودي الشهير صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وهو أحد أهم المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام.