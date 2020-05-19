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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل 759 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:31 ص
الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تسجل 759 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
انخفض العدد اليومي لحصيلة وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى أقل من 800 حالة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة  759 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق أكدت الجامعة الأمريكية أن عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ1,500,000.

بينما اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة من  90 ألف حالة.

من جانبها أعلنت الحكومة الأمريكية، دعمها لتجارب شركة موديرنا التي تطور لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بمبلغ قدره نحو نصف مليار دولار، حيث أعلنت الشركة توصلها لنتائج إيجابية في المرحلة الأولى لتجارب لقاحها.
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