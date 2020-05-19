الولايات المتحدة تسجل 759 وفاة جديدة بفيروس كورونا

انخفض العدد اليومي لحصيلة وفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى أقل من 800 حالة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.





وسجلت الولايات المتحدة 759 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.





وفي وقت سابق أكدت الجامعة الأمريكية أن عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز حاجز الـ1,500,000.





بينما اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة من 90 ألف حالة.



