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فن

موجز السوشيال ميديا.. نجوم الفن ينعون الشيخ صالح كامل: رجل عظيم وصديق متواضع وكان طيفا عزيزا وغاب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


نشر المطرب محمد حماقي صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للراحل الشيخ صالح كامل.


نشرت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، للشيخ صالح كامل رحمه الله.


نشر نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى  صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها الشيخ الراحل صالح كامل.


نشرت الفنانة رجاء الجداوى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، الشيخ صالح كامل .
ونعت الجداوي، الراحل.


نشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ظهر فيها الشيخ صالح كامل. .
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