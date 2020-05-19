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أخبار العالم

ترامب يهدد منظمة الصحة العالمية وشركة أمريكية تقترب من طرح لقاح كورونا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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شريف سيد
سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما سلطت الصحف الضوء على أهم الموضوعات في الشأن المصري. 

البداية من صحيفة البيان، حيث أعلنت حكومة الإمارات، تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني، ليصبح من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، بعد أن كانت المدة السابقة بين العاشرة مساء حتى السادسة صباحًا، 

من مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية إلى مواصلة التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي، معربا عن تقديره لجهودها وما تبذله من تضحيات فداء لمصر وصونا لأمنها وسلامتها واستقرارها ومقدرات شعبها.

فيما قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن استخدام الكمامة سيصبح إجباريًا في وسائل المواصلات العامة والأماكن المغلقة، وإن الحكومة تعمل على إنتاج كمامات من القماش بسعر خمسة جنيهات (0.31 دولار) للواحدة وتصلح للاستخدام لمدة شهر كامل.

ومن المغرب، قررت الحكومة المغربية، تمديد حالة الطوارئ الصحية التي من المفترض أن تبدأ مرحلتها الثانية من غد الأربعاء وحتى العاشر من يونيو.

وفي ليبيا، تصدى الاتحاد الأوروبي لمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الزج بحلف شمال الأطلسي في الملف الليبي، للتغطية على فشل تدخله السافر، وللتملص من عملية إيريني، التي بدأت تضيق الخناق على جحافل مرتزقته.

كما سقط صاروخ في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

ودوليا، هدّد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمس الاثنين بتعليق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة، إذا لم تجر المنظّمة الأممية، خلال 30 يومًا، "تحسينات جوهرية كبيرة".

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، اجتازت أوروبا أمس الاثنين، مرحلة جديدة من رفع إجراءات العزل وعادت المقاهي للعمل في إيطاليا وفتحت كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أبوابها مجددًا وكذلك الأكروبوليس في أثينا.

ومن أفريقيا، قتل 20 مدنيًا على الأقل، وأصيب 14 بجروح في هجوم شنه مسلحو جماعة «بوكو حرام» الإرهابية على قرية في شمال شرق نيجيريا، كما أعلن سكان محليون. 

وفي سوريا، أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف في سوريا، الإثنين، تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد على غرار دول أخرى مثل مصر والجزائر وذلك في إطار تدابير التصدي لفيروس كورونا.

فيما أعلنت شركة موديرنا الأمريكية، «معطيات مؤقتة إيجابية» في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد وباء كوفيد 19، والتي شملت عددًا محدودًا من المتطوّعين، في حين يعكف باحثون من جامعة أوكسفورد في بريطانيا على تطوير لقاح للفيروس.

ومن صحيفة الاتحاد، توقع مركز الفلك الدولي أن يكون الأحد الموافق 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر السعيد في معظم الدول الإسلامية التي بدأ شهر رمضان المبارك فيها في 24 أبريل الماضي، في حين تتحرى الدول التي بدأت الشهر الفضيل 25 أبريل هلال العيد يوم السبت القادم.

فيما أفادت وزارة الصحة بالأرجنتين، بتسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما رفع إجمالي الوفيات إلى 382 منذ بداية الجائحة.



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