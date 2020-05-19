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أخبار العالم

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:23 ص
وزير خارجية الاتحاد
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل بسبب الضفة
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء تحذيرات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لـ إسرائيل بسبب الضفة الغربية.

وأصدر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، "جوزيف بوريل"، تحذيرات لتل ابيب من القيام بأي خطوة أحادية الجانب، تستهدف ضم أجزاء من الضفة الغربية، دون الرجوع للفلسطينيين والاتفاق معهم.

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وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن بوريل رفضت استعدادات إسرائيل، لتنفيذ مخطط ضم مستوطنات بالضفة الغربية، بشكل أحادية الجانب.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي، لن يعترف بمخططات الضم الإسرائيلية تجاه الضفة، بدون اتفاق مع الفلسطينيين.

وأعتبر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، أن مخطط ضم المستوطنات بالضفة للسيادة الاحتلال يعتبر، انتهاكا للقانون الدولي.


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