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أخبار العالم

إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.. الأردن يرفض مخططات الضم ويهدد تل أبيب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:11 ص
إلغاء معاهدة السلام
إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.. الأردن يرفض مخططات الضم
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء موقف السلطات فى الأردن من مخططات الضم الإسرائيلية وتهديدات الأردن بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية "كان" أن السلطات فى الأردن هددت بتجميد بعض بنود اتفاق السلام مع إسرائيل بسبب نوايا الاحتلال لضم الضفة وغور الأردن.

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وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أن الأردن أعلن إنه إذا قامت إسرائيل بضم الغور وشمال البحر الميت، فسيتم تجميد بعض بنود معاهدة السلام مع تل أبيب دون إلغائها كليا.

وأوضحت القناة الـ11 الإسرائيلية أن اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل يصب في مصلحة الجانبين، مؤكدة  أن الأردن ليس بحاجة إلى معاهدة السلام مع إسرائيل".

وقال الأردن إن مخططات الضم ستؤثر سلبًا على التعاون الأمني والعسكري والمخابراتي والاقتصادي مع إسرائيل خاصة في قطاعي المياه والغاز، علاوة على احتمال إغلاق السفارتين في تل أبيب وعمان.

وفي سياق متصل حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من قيام إسرائيل بضم الضفة وغور الأردن لأنه سينهي حل الدولتين ويمنع فرص تحقيق السلام الشامل.
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