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أخبار البلد

المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الشيخ صالح كامل صاحب قنوات ART

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:14 م
صفاء أبو السعود وزوجها
صفاء أبو السعود وزوجها الراحل الشيخ صالح كامل
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أمل مجدى
نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن و الأسى الشيخ صالح كامل احد كبار المستثمرين العرب فى مجال الإعلام و الذى وافته المنية فى وقت متأخر بالأمس. غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ورحل عن عالمنا أمس الاثنين، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل عن عمر ناهز الـ79 عاما، وحصل موقع صدى البلد الإخباري على فيديو لخروج جثمانه من مستشفى جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية، فستكون صلاة الجنازة على الشيخ صالح كامل، في الحرم المكي.

وبحسب صحيفة عكاظ، فإن صلاة الجنازة على  رجل الاعمال الراحل أقيمت بعد ظهر اليوم الثلاثاء في الحرم المكي.

وتوفي الشيخ صالح كامل، مساء أمس الاثنين، إثر نوبة قلبية مفاجئة تعرض لها بينما كان يصلي التراويح ، ولم تفلح محاولات إسعافه، ليلقى ربه مصليًا.              
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