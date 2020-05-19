رحل داعم الإعلام العربى .. عاصى الحلانى ينعى الشيخ صالح كامل

نعى الفنان اللبنانى عاصى الحلانى وفاة الشيخ صالح كامل ، من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وقال الحلانى، من خلال تغريدته: " رحل الرجل الذي كان داعما دائمًا للاعلام العربي رحل الرجل الصالح #صالح_كامل كان شخصية متواضعة طيبة وصاحب رؤية ومؤسس راديو وتلفزيون العرب اول مجموعة قنوات فضائية عربية.. البقاء لله ".
وتابع الحلانى قائلا: " بقلوب مؤمنة بقضاء الله أتقدم بأحر التعازي من عائلته الكريمة راجيًا من الله ان يسكنه فسيح جنانه ".
رحل الرجل الذي كان داعم دائمًا للاعلام العربي رحل الرجل الصالح #صالح_كامل كان شخصية متواضعة طيبة وصاحب رؤية ومؤسس راديو وتلفزيون العرب اول مجموعة قنوات فضائية عربية.. البقاء لله— Assi El Hallani (@assihallani) May 19, 2020
بقلوب مؤمنة بقضاء الله أتقدم بأحر التعازي من عائلته الكريمة ..
راجيًا من الله ان يسكنه فسيح جنانه 🙏💔 pic.twitter.com/27gdwejVEn