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فن

رحل داعم الإعلام العربى .. عاصى الحلانى ينعى الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:18 م
عاصى الحلانى
عاصى الحلانى
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شروق حمدى
نعى الفنان اللبنانى عاصى الحلانى وفاة الشيخ صالح كامل ، من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر. 

وقال الحلانى، من خلال تغريدته: " رحل الرجل الذي كان داعما دائمًا للاعلام العربي رحل الرجل الصالح #صالح_كامل كان شخصية متواضعة طيبة وصاحب رؤية ومؤسس راديو وتلفزيون العرب اول مجموعة قنوات فضائية عربية.. البقاء لله ".


وتابع الحلانى قائلا: " بقلوب مؤمنة بقضاء الله أتقدم بأحر التعازي من عائلته الكريمة راجيًا من الله ان يسكنه فسيح جنانه ".

يذكر أن صالح كامل ولد عام 1360هـ1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

و تلقى رجل الأعمال صالح كامل، تعليمه الابتدائي والمتوسط في مكة المكرمة والطائف، والثانوي بجدة. حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1383هـ، 1963م.

ظل الشيخ صالح كامل في وزارة المالية قرابة العشر سنوات، وبعدها قرر مغادرة العمل الحكومي من باب وزارة المالية والاتجاه نحو القطاع الخاص والذي حقق فيه نجاحا ملحوظا ووصل إلى أنه امتلك وأدار قرابة 300 شركة وبنك ومؤسسة في السعودية و45 دولة برأسمال يزيد عن 12 مليار ريال.

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