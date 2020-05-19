إزالة 25 حالات تعد على الأراضي الزراعية في 7 مراكز بسوهاج

وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كل الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخرى.



حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إزالة لـ 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية، منها 3 حالات بمساحة 3 قراريط و2 سهم بقرية بني حميل، وإزالة حالة تعدي بمساحة 100 متر مخالة لشروط البناء بقرية الغابات، وإزالة حالة عبارة عن ردم قواعد لسور 70 متر طولي مخالف شروط البناء بقرية أولا عليو.







وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بإزالة تعد بناء سور بطول 13 مترا وارتفاع 2 متر بالشارع بقرية المشايخ بأولاد يحيي بحري، وفي مركز ومدينة جرجا تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية بيت داوود على مساحة 7 قراريط و12 سهما، وتم ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إزالة لـ 5 حالات منها 3 حالات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بناحية مجلس قروى شطورة عبارة عن سور بلوك على مساحة 13 سهما.





كما تم تنفيذ حالتين إيقاف بناء مخالف داخل الحيز العمرانى ببندر طهطا على مساحة 140 مترا.







وفي مركز ومدينة المراغة تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية ببندر المراغة وبزمام قرية بني هلال التابع لوحدة قروي بناويط، وهي عبارة عن تعديات بالبناء على أرض زراعية على مساحة 2 قيراط و12 سهما بما يساوي 435 مترا، عبارة عن أحواش بناء من البلوك الأبيض والأسمنت.





وفي مركز ومدينة سوهاج تم تنفيذ إزالة لحالتين تعد بقرية عرابة أبو الدهب على مساحة قيراطين ونصف القيراط أراضي زراعية، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بازالة 4 حالات تعد على الأرضى الزراعية بمساحة 5.5 قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.