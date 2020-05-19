إزالة 25 حالات تعد على الأراضي الزراعية في 7 مراكز بسوهاج

حيث
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إزالة لـ 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية،
منها 3 حالات بمساحة 3 قراريط و2 سهم بقرية بني حميل، وإزالة حالة تعدي بمساحة
100 متر مخالة لشروط البناء بقرية الغابات، وإزالة حالة عبارة عن ردم قواعد لسور
70 متر طولي مخالف شروط البناء بقرية أولا عليو.
وقامت
الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بإزالة تعد بناء سور بطول 13 مترا وارتفاع
2 متر بالشارع بقرية المشايخ بأولاد يحيي بحري، وفي مركز ومدينة جرجا تم تنفيذ إزالة
4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرية بيت داوود على مساحة 7 قراريط و12 سهما، وتم
ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إزالة لـ 5 حالات منها 3 حالات إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بناحية مجلس قروى شطورة عبارة عن سور بلوك على مساحة 13 سهما.
كما تم تنفيذ حالتين إيقاف بناء مخالف داخل الحيز العمرانى ببندر طهطا على مساحة
140 مترا.
وفي مركز ومدينة المراغة تم تنفيذ 4 حالات إزالة فورية ببندر المراغة وبزمام قرية بني هلال التابع لوحدة قروي بناويط، وهي عبارة عن تعديات بالبناء على أرض زراعية على مساحة 2 قيراط و12 سهما بما يساوي 435 مترا، عبارة عن أحواش بناء من البلوك الأبيض والأسمنت.
وفي مركز ومدينة سوهاج تم تنفيذ إزالة لحالتين تعد بقرية عرابة أبو الدهب على مساحة قيراطين ونصف القيراط أراضي زراعية، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بازالة 4 حالات تعد على الأرضى الزراعية بمساحة 5.5 قيراط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.