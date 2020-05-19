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برلمان

فرج عامر يطالب بتنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم التجارب الإكلينيكية الخاصة بكورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:47 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالقضايا التى ناقشها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مطالبا من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية المتعلقة بتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، فضلًا عن دور قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمساعدة جهود الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد واعطاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميًا من طلبة الجامعات،وذلك لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، مع التركيز على زيادة التخصصات العلمية من الفيزياء والهندسة وعلوم الحاسب التي تمثل الأساس للعلوم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعظيم أعداد الخريجين من الأطباء البشريين في ضوء الدور الهام والحيوي للقطاع الطبي في خدمة الوطن.

كما طالب "عامر " فى بيان له اصدره اليوم، من الحكومة الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم التجارب الإكلينيكية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، خاصةً في ظل التميز الإقليمي والدولي للأبحاث السريرية والمعملية التي أجرتها الجامعات والمراكز البحثية المصرية في هذا الإطار، مع التركيز على الاستفادة من النماذج الناجحة للدول المتشابهة في الظروف البيئية والمجتمعية والصحية مع مصر.

وايضا فيما يتعلق بدعم آليات التعلم عن بعد في الجامعات عن طريق الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتيسير العملية التعليمية للطلاب، وذلك في إطار نهج الدولة لتنفيذ التحول الرقمي للتعليم. مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المشددة الخاصة بالتباعد الاجتماعي وتطهير وتعقيم كافة المنشآت بمختلف الجامعات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين.
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