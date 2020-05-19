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ديني

المفتي ينعى الشيخ صالح كامل: له أياد بيضاء في مساعدة الفقراء والمحتاجين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:39 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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محمد شحتة
نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، الذي وافته المنية عن عمر يناهز ٧٩ عامًا. 

وقال مفتي الجمهورية، في بيان، الثلاثاء: "لقد اشتهر الشيخ صالح كامل بالمشاركة المستمرة في الأعمال الإنسانية والخيرية، وله أياد بيضاء في مساعدة الفقراء والمحتاجين". 

وأوضح مفتي الجمهورية أن الشيخ صالح كامل اشتهر بعشقه لمصر والاستثمار فيها، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القيادة السياسية وبمعدلات التنمية في مصر.

وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ صالح كامل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
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